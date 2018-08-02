Veli-Der: Geleceğimizin karartılmasına izin vermeyelim

Milli Eğitim Bakanlığı yeni Liseye giriş sisteminin sonuçlarını 30 Temmuz 2018 tarihinde açıkladı. Sonuçların açıklanmasının kısa süre sonrasında ise Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yeni sistemi eleştiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı, konuya biran önce el atılması gerektiğini vurguladı.

“ÇOCUKLAR ZORLANIYOR”

Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Sınava giren 1 milyon öğrenciden yarısı tercihte bulunurken, 1. tercihinde 33 bin öğrenci yerleşti. 224 bin 950 bin kontenjanı bulunan imam hatip liseleri, öğrenciler tarafından tercih edilmedi.107 bin 288 boş kontenjanı kaldı. Boş kontenjanların okul türlerine göre dağılımına bakıldığında 70 bin 617 öğrenci, nakil dönemlerinde ya İmam Hatip lisesine ya da meslek lisesine gitmek zorunda olacak. MEB’in tercih sınırını 5 ile sınırlaması ve aynı okul türünden sadece 3 tercih hakkı tanıması, on binlerce öğrencinin yerleşememesine ve evlerinden uzak okullara zorlanmasına neden oldu.”