MHP’li Çakır: Üç ilçeyi hedefliyoruz

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, geçtiğimiz günlerde basın açıklaması düzenledi. Yerel seçim sürecini değerlendiren Çakır, “En az 3 ilçeyi hedefliyoruz. Şu anda bunları belirliyoruz. Yerel seçimlerde adaylarımızı belirliyoruz. 2 Genç, 3’de orta yaşlı arkadaşlarımızı belirledik. Bu durum partimizin yerel seçim çalışmalarına aslında başladığını gösteriyor” dedi.

“17 EYLÜL’DE SAHADAYIZ”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ‘Yerel seçim çalışmalarımıza 17 Eylül’de başlayacağız’ açıklamasını değerlendiren Başkan Çakır, “Sayın il başkanımızın da belirttiği gibi bizler teşkilatı çok kuvvetli, birlik ve beraberliğimiz en üst düzeyde yerel seçimlere hazırlanıyoruz. 17 Eylül’de seçim çalışmalarımız 13 ilçede tam teşkilatlarımızla başlayacak. Gölcük’te öncelikle eksik projeleri ve kalan projeleri belirleyeceğiz. Biz bunları mahalle mahalle çıkartıyoruz. Nelerin yapılması gerektiğini masaya yatırıp, aday olacak arkadaşımıza belirlediğimiz çalışmalarımızı ileteceğiz” dedi.