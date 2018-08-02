Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:24 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:26 TSİ )

MHP’li Çakır: Üç ilçeyi hedefliyoruz

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, yerel seçim çalışmalarına 17 Eylül’de başlayacaklarını belirtti. Çakır, en az 3 ilçeyi seçimlerde almak istediklerini ifade etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, geçtiğimiz günlerde basın açıklaması düzenledi. Yerel seçim sürecini değerlendiren Çakır, “En az 3 ilçeyi hedefliyoruz. Şu anda bunları belirliyoruz. Yerel seçimlerde adaylarımızı belirliyoruz. 2 Genç, 3’de orta yaşlı arkadaşlarımızı belirledik. Bu durum partimizin yerel seçim çalışmalarına aslında başladığını gösteriyor” dedi.

“17 EYLÜL’DE SAHADAYIZ”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ‘Yerel seçim çalışmalarımıza 17 Eylül’de başlayacağız’ açıklamasını değerlendiren Başkan Çakır, “Sayın il başkanımızın da belirttiği gibi bizler teşkilatı çok kuvvetli, birlik ve beraberliğimiz en üst düzeyde yerel seçimlere hazırlanıyoruz. 17 Eylül’de seçim çalışmalarımız 13 ilçede tam teşkilatlarımızla başlayacak. Gölcük’te öncelikle eksik projeleri ve kalan projeleri belirleyeceğiz. Biz bunları mahalle mahalle çıkartıyoruz. Nelerin yapılması gerektiğini masaya yatırıp, aday olacak arkadaşımıza belirlediğimiz çalışmalarımızı ileteceğiz” dedi.

Bugün 15:24 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
İzmit Belediyesi'nde milyonluk satış mask
İzmit Belediyesi'nde milyonluk satış
İşte otomobil zengini iller... mask
İşte otomobil zengini iller...
Açığa alınan doktora Kocaeli Aile Hekimleri Derneğinden destek mask
Açığa alınan doktora Kocaeli Aile Hekimleri Derneğinden destek
Uçağınız rötar yaparsa tazminat alabilirsiniz mask
Uçağınız rötar yaparsa tazminat alabilirsiniz
Genç İzmitliler, 250 çocuğu sevindirecek mask
Genç İzmitliler, 250 çocuğu sevindirecek
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL