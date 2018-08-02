Elektrik kesintileri canlarından bezdirdi!

Başiskele ilçesine bağlı Vezirçiftliği Mahallesi sakinleri günde 5 saate varan elektrik kesintilerinden dert yandı. Yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen Sarcam fabrikası sahiplerinden Niyazi Sarısüleyman, “Elektriklerimiz günde 4-5 defa kesiliyor. Arıyoruz gelip bakıyorlar. 1 saat çalışıyor yine gidiyor. 180’e yakın çalışanımız var. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde zarar ettik. Ortalama 2 günde yüz bin TL’lik zararımız oldu. Sanayi bölgesi olduğu için trafoların yetersiz olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar da mağdur durumda, sadece iş verenler değil” dedi. Diğer yandan ise mahalle esnafı elektrik kesintilerinden dolayı ürünlerinin zarar görmesinden şikayetçi oldu.