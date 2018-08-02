Başiskele ilçesine bağlı Vezirçiftliği Mahallesi sakinleri günde 5 saate varan elektrik kesintilerinden dert yandı. Yaşanan elektrik kesintilerinden etkilenen Sarcam fabrikası sahiplerinden Niyazi Sarısüleyman, “Elektriklerimiz günde 4-5 defa kesiliyor. Arıyoruz gelip bakıyorlar. 1 saat çalışıyor yine gidiyor. 180’e yakın çalışanımız var. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde zarar ettik. Ortalama 2 günde yüz bin TL’lik zararımız oldu. Sanayi bölgesi olduğu için trafoların yetersiz olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar da mağdur durumda, sadece iş verenler değil” dedi. Diğer yandan ise mahalle esnafı elektrik kesintilerinden dolayı ürünlerinin zarar görmesinden şikayetçi oldu.
Bugün 15:26 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:18 TSİ )
Elektrik kesintileri canlarından bezdirdi!
Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri mahalle esnafını canından bezdirirken, bölgede bulunan Sarcam fabrikası da kesintilerden dolayı zarar ettiğini açıkladı.
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Bugün 15:26 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz