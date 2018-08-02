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İYİ Parti'de istifa!

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Mete Türkay, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti Edirne İl Başkanı Mete Türkay, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkay, yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli İYİ Partililer, İYİ Partiye gönül verenler ve Edirneli hemşehrilerimiz. ‘Bağımsızlıktan feragati gerektiren her meslek veya görev avukatlıkla bağdaşmaz’ sözü ve bilinci doğrultusunda, yazılı olmayan mesleki etik değerlerimize uygun olarak, 2018 yılı Ekim ayında yapılacak olan Edirne Barosu 47. dönem Olağan Genel Kurulunda, Edirne Barosu Başkanlığına aday olmam sebebiyle, anlayışınıza sığınarak İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım.

"SİYASETE İLK DEFA İYİ PARTİLİ İLE BAŞLADIM"

Aktif siyasete ilk defa, İYİ Parti Kurucu İl Başkanı olarak girmiş bulunmakla birlikte üstlenmiş olduğum bu görevin asıl amacı ise evlatlarıma, ‘gelecekleri ve daha İYİ bir Türkiye için ne yaptım?’ sorusuna, cevap verebilmektir. Ben ve teşkilatım bu dönemde, daha önce farklı alanlarda hatırlattığım şekliyle Atamızın bize söylediği, ‘Her ne suretle olursa olsun hizmet edenler milletten büyük mükafatlar bekliyorlarsa kesinlikle doğru bir harekette bulunmuş olmazlar. Milletten çok şey istememeliyiz. Hizmet edenler, namus vazifelerini yerine getirmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır.’ sözündeki gibi, hizmet ederken, namus vazifemizi yerine getirmekten başka bir şey yapmadık.

YÜREKTEN TEŞEKKÜR

Bu sebeple ben; Genel Başkanımızdan parti üyesine kadar tüm İYİ Partililere, bu namus vazifemi yerime getirmem için bana sundukları fırsat ile beni, ileride çocuklarıma, siyasal ve toplumsal anlamda hesap verebilir hale getirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde her ne kadar hedeflerimize ulaşamamış olsak da Edirne’mizde İYİ Parti`ye destek vererek hem şahsımın hem de İYİ Parti Edirne İl Teşkilatının Türkiye’mize ve İYİ Parti Genel Merkezine mahcup olmamasını sağlayan tüm Edirneli hemşehrilerimize bir kez daha en derin şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Bugün 15:41 TSİ - Siyaset

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