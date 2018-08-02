Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu gece yarısından itibaren otogazın litresine 12 kuruş zam yapılacağını; ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacağını açıkladı. EPGİS'ten yapılan açıklamada, "02 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 12 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

BENZİNE 22 KURUŞ, MOTORİNE 14 KURUŞ

İstanbul'da LPG pompa fiyatı litre başına 3.49 TL. Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti. Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış olması halinde, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle uygulanıyor. EPGİS, dün de benzine 22 kuruş, motorine ise 14 kuruş zam yapılacağını, ancak zammın ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacağını açıkladmıştı. Fiyatlar sabitlendiğinden bu yana İstanbul'da benzinin litresi ortalama 6.26 liradan, motorinin ise 5.69 liradan satılıyor. Kaynak: Habertürk