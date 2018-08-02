Kızıltepe Belediyesi’ni ziyaret eden İzmit pişmaniye heyeti, belediye binasında Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Odabaş ve belediye başkanları ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ahmet Odabaş, “Mardin’in yöresel yemeklerini sizlere tattıracağız. Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kardeşliğe birlik ve beraberliğe festivallerin çok büyük atkısı var. Her birinizi burada görmekten mutluluk duydum” dedi. Ardından yemeğe geçildi. Öte yandan 2 yıldan bu yana kayyum ile yönetilen Kızıltepe ilçesinde güvenlik hat safhada. Hem kaymakamlık hem belediye binası olarak kullanılan yerde özel harekat polislerinin varlığı da dikkat çekiyor.
Bugün 16:09 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:10 TSİ )
Festivaller kardeşliğe katkı sağlıyor
İzmit heyeti, Kızıltepe Belediyesi Başkan vekili ve aynı zamanda Kaymakam Ahmet Odabaş’ı makamında ziyaret etti.
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Bugün 16:09 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz