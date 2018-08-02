CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza toplandığını bildirdi. Genel Merkeze imzaları teslim etmeye gelen Uzuner, "Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delge sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. İmza sayımızı 630" şeklinde konuştu.
Bugün 16:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:38 TSİ )
CHP'de toplanan imza sayısı açıklandı!
CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza toplandığını bildirdi.
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Bugün 16:13 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz