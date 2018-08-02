CHP'de toplanan imza sayısı açıklandı!

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CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza toplandığını bildirdi. Genel Merkeze imzaları teslim etmeye gelen Uzuner, "Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delge sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. İmza sayımızı 630" şeklinde konuştu.