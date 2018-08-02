Olay öğle saatlerinden sonra Gebze ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kuru temizleme dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kuru temizleme dükkanında bulunan elektrik panosu bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlamanın etkisiyle elektrik panosu içinde bulunan kablolar alev aldı. Alevleri gören dükkan sahibi ve vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine geline itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Bugün 16:54 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:56 TSİ )
Kuru temizlemecide patlayan elektrik panosu korkuttu
Gebze'de bir kuru temizleme dükkanında bulunan elektrik panosunun patlamasıyla oluşan yangın paniğe sebep oldu.
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Bugün 16:54 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz