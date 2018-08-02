Kuru temizlemecide patlayan elektrik panosu korkuttu

Olay öğle saatlerinden sonra Gebze ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kuru temizleme dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kuru temizleme dükkanında bulunan elektrik panosu bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlamanın etkisiyle elektrik panosu içinde bulunan kablolar alev aldı. Alevleri gören dükkan sahibi ve vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine geline itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.