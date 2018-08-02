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Bugün 17:02 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 17:30 TSİ )

Acil A+ kana ihtiyaç var!

Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde Bypass ameliyatı olacak Fatma Omur adına 4 ünite A+ kana ihtiyaç vardır.

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Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde Bypass ameliyatı olacak Fatma Omur adına 4 ünite A+ kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine müracaat etmeleri isteniyor. İrtibat için: 05364921382.

Bugün 17:02 TSİ - Sağlık

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