Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde Bypass ameliyatı olacak Fatma Omur adına 4 ünite A+ kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine müracaat etmeleri isteniyor. İrtibat için: 05364921382.
Bugün 17:02 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 17:30 TSİ )
Acil A+ kana ihtiyaç var!
Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde Bypass ameliyatı olacak Fatma Omur adına 4 ünite A+ kana ihtiyaç vardır.
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Bugün 17:02 TSİ - Sağlık
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz