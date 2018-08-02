İzmit'in eski esnaflarından Muharrem Berberoğlu nam-ı diğer Kürkçü Muharrem (83) vefat etti. Gülçin Berberoğlu ile evli olan Muharrem Berberoğlu Emre Berberoğlu'nun da babasıydı. Merhumun cenazesi yarın (3 Ağustos 2018) Cuma namazına müteakip Fevziye Camiinden kaldırılacaktır. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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İzmit'in eski esnaflarından Muharrem Berberoğlu vefat etti
İzmit'in eski esnaflarından Muharrem Berberoğlu nam-ı diğer Kürkçü Muharrem (83) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz