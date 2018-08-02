İzmit'in eski esnaflarından Muharrem Berberoğlu nam-ı diğer Kürkçü Muharrem (83) vefat etti. Gülçin Berberoğlu ile evli olan Muharrem Berberoğlu Emre Berberoğlu'nun da babasıydı. Merhumun cenazesi yarın (3 Ağustos 2018) Cuma namazına müteakip Fevziye Camiinden kaldırılacaktır. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.