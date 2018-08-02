Sanayiciyi ve esnafı ELEKTRİK ÇARPTI!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57, sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9,26 arttı. BOTAŞ ise doğalgaza konut tüketiminde yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.

KSO BAŞKANI ZEYTİNOĞLU: Sanayicinin işi çok zor

Doğalgazdan elektrik üretimi yapan firmaların doğalgazına yüzde 49.5 zam yapılması ve yine sanayi elektriğinin yüzde 14 artmasını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Hem enflasyonun, hem de işsizliğin artmasından kaygılıyız. Sanayicinin işi çok zor. Döviz kurlarındaki hızlı artış buna neden oldu. Bu artışlar sanayicinin girdi maliyetlerini çok yükseltti. Elbette ki bizler bizim enerji maliyetlerimizi devlet sübvanse etsin diyemeyiz. Bazen devletten bazı teşvikler isteyebiliriz ama bu böyle bir şey değil” dedi.

“YANSIMALARINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ”

Zeytinoğlu, “Devletin sürekli olarak bizim enerji maliyetlerimizi sübvanse etmesi zaten sürdürülebilir bir durum da değil. Dövize bakıyorsunuz, yılbaşından bu yana yüzde 30 artmış. Biz artışları maliyetlerimize yansıttığımızda bu da tekrar enflasyona yansıyacak. Enflasyon artınca üretim azalabilir. Bu da işsizliğin artması anlamına gelir. Sonuç olarak hem enflasyon yükselir, hem de işsizlik artarsa bu bizim hiç tercih ettiğimiz bir şey olmaz. Ayrıca doğal olarak sanayici enerji maliyetleri artınca bunu ürettiği ürünlere yansıtmak zorunda kalacaktır. Bu artışlar sonrası şuan elimde neler olacağına ilişkin sağlıklı bir veri yok. Zamların yansımalarının nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Artık yabancı sermayenin ülkemize geri kazandırılması için ciddi adımlar atılmalıdır” şeklinde konuştu.

GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ÇİLER: Bu gidişle gemiler limanda bekleyecek

Biz yüksek olan enerji giderleri düşer diye ümit ederken aksine fahiş bir oranda yükseldi. 4-5 aydır ciddi sıkıntılar yaşıyordum. Tek ümidimiz iyileştirme yapılmasıydı. Ama yüzde 14 zam geldi. Doğalgaz ile çalışan firmalar pahalıya geliyor diye doğalgaz kullanımından vazgeçti. Döviz kuru dalgalanıyor, faizler yüksek, bütün bunların sonucunda maliyetler artıyor. Allah sanayiciye yardım etsin, üreticiye yardım etsin. Sabah GOSB’da üze ziyaretleri yaptım, herkesin ağzında, enerji zammı, faiz ve döviz kuru var. Finansa erişmekte maliyetli bir hale geldi. İstihdama fayda sağlayalım diyoruz ama üretim giderlerimiz artıyor. Gemiler yük taşımak için var ama böyle giderse gemiler hep limanlarda bekleyecek” dedi.

KOCAELİ ESNAF ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI DURMUŞ: Korkunç bir şey bu!

Bu zamlar esnafı da tabi ki kötü etkileyecek, özellikle imalat yapan esnafımızı kötü yapacak. Keşke olmasaydı. Bunun yanı sıra doların yükselişi önlenemiyor, önlense faizler önlenemiyor. Sıkıntı büyüyor. Üretim maliyetini artırıyor. Dolar 5.05, Euro 5.95 oldu. Korkunç bir şey bu... Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın bazı tedbirlerle ilgili açıklamaları oldu. İnşallah bu büyük sorunu çöze bilirler” dedi.

İZMİT SANAYİ SİTESİ BAŞKANI GÜRFİDAN: İşten çıkartmalar yaşanacaktır

Zamdan kim şikayet etmez ki. Buna nasıl mani olacağız, bunu düşünüp bulmak gerekiyor. İnsanlar bunu kendileri düşünerek bir yolunu bulmalı. Bu durumun çözülmesi gerekiyor. Üretim maliyetleri artığı için sanayiden işten çıkartmalar ve kapanmalarda yaşanacağını düşünüyorum. Bir yandan döviz ile baş etmeye çalışan üretici öte yandan enerji zamlarıyla yıkıldı.

GÖLCÜK ESNAF ODASI BAŞKANI NECMİ KOCAMAN: Her şeyin bir bedeli var

İşin ticaret kısmıyla ilgilenenler iyi bilir. Ülkemizde şu anda sıkıntı söz konusu. O sıkıntılardan dolayı fedakarlık etmemiz isteniyor, biz de edeceğiz. Sonuçta vatan haini değiliz ve devletimizi seviyoruz. Asi olmak bu konuda bizim işimiz değil. Küçük esnaflar olarak üzerimize düşeni bu konuda yapacağız. Ama geçim derdinde olan birçok esnaf kardeşimiz var. Zaten zorluklarla çarkı döndürüyorlar, bir de bu zamlar üzerine eklenince durum çok daha kötüye gidecek. Gerçekten çok zor bir süreç. Hiç değilse küçük esnaflar için büyüklerimizi sağduyuya davet ediyoruz. Bunun dışında zamların en çok etkileyeceği fabrikalar olacak. Allah onlara yardım etsin. Dediğim gibi; zor bir dönemden geçiyoruz ve susacağız. Her şeyin bir bedeli var.

VATANDAŞLAR ZAMLARDAN ŞİKAYETÇİ

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamları değerlendiren vatandaşlar ise zamlara tepki göstererek hükümetin zamlara iyileştirme yapması gerektiğini savunuyor.

Mehmet Lafçı (Esnaf)

Ülkem için her zaman razıyım bu zamlara. Devletimiz sonuç olarak zamlarla ayakta kalıyor.

Hasan Poyraz (Serbest Meslek)

Bu zamlar iyi olmadı tabii ki. Hükümetin bir an önce toparlaması lazım. Yunanistan gibi olmak istemiyoruz. Devlet çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor resmen. Bu politikadan vazgeçilmesi gerekiyor.

Hilal Bıçak (Öğrenci)

Öğrenci olarak bu zamlar iyi olmadı. Umarım bu zamlara gerekli düzenlemeler yapılır. Zaten tek geçim kaynağımız aldığımız burslar. Onlar da haliyle yetmiyor.

İlhan Kartal (Bankacı)

Tabii ki de memnun değilim bu gelen zamlardan. Ekmeğe bile zam yapmayı düşünürlerken üstüne bir de elektriğe, doğalgaza zam yapıyorlar. Nasıl geçineceğimizi bilmiyoruz. Ay sonunu getiremiyoruz artık.

Egemen Daşkan (İşsiz)

İşsiz bir üniversite mezunu olarak zaten geçinemiyorum. Üstüne üstlük bir de bu zamlar gelince ne yapacağım konusunda en ufak bir fikrim yok. Sadece elektrik ve doğalgaza değil yarın öbür gün her şeye zam gelecek. Devlet umarım bu zamlara bir iyileştirme yapar.