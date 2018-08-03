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Yolda yürürken gasp edildi!

Darıca'da S.K(20) yolda yürürken cep telefonu gasp edildi.

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Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'nde Y.K(20), iddialara göre gece 03.00 sıralarında yoldan geçen S.K'nın cep telefonunu gasp etti. Bu olaydan sonra başka bir olayda ayağını kıran Y.K, polis tarafından yakalandı. Yakalanan Y.K'nın cebinden çıkan gasp edilen cep telefonu da sahibine geri verildi. Bu olaydan önce yaralama suçundan 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Y.K, tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek - kocaelinin hızlı kalabalıklaşan ilçesi . bu tip olayların olmadığı gün yok

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 12:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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