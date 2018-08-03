Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'nde Y.K(20), iddialara göre gece 03.00 sıralarında yoldan geçen S.K'nın cep telefonunu gasp etti. Bu olaydan sonra başka bir olayda ayağını kıran Y.K, polis tarafından yakalandı. Yakalanan Y.K'nın cebinden çıkan gasp edilen cep telefonu da sahibine geri verildi. Bu olaydan önce yaralama suçundan 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Y.K, tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.
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Yolda yürürken gasp edildi!
Darıca'da S.K(20) yolda yürürken cep telefonu gasp edildi.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - kocaelinin hızlı kalabalıklaşan ilçesi . bu tip olayların olmadığı gün yok
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