Milyonları bayram ikramiyesi heyecanı sardı

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü Ağustos ayının gelmesiyle birlikte bayram ikramiyesine çevrildi. Hızla çıkarılan yasa ile bu yaz ikramiye hakkına kavuşan emekliler, Ramazan Bayramı öncesi yapılan ödemenin ardından, ikinci bin lirayı da bu ay alacak. İkramiye için süreç önümüzdeki hafta başlayacak. Yasaya göre, ikramiyenin Kurban Bayramı`ndan önce ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı 21 Ağustos`ta başlıyor. Ayın 20`si bayram arefesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos`a kadar yapılacak. İlk ikramiye 15 Haziran`da başlayan Ramazan Bayramı öncesi 7-8 Haziran tarihlerinde ödenmişti.

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