Iphone X alacaklar dikkat! Taksit ayarı geldi...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi ve kredi kartı taksitlerinden yeniden düzenlemeye gidiyor. Taslak düzenleme ile kredi kartı alışverişi ve karttan nakit çekimlerinde 12 ay olarak uygulanan taksit miktarında değişikliğe gidilmezken, cari açığın düşürülmesi kapsamında cep telefonunun finansmanında kullandırılan kredilerde taksit sayısının 48 aydan 12 aya düşürülmesi öngörülüyor. Türkiye’de en çok satış yapan iki markayı hedef alan düzenleme ile lüks telefon satışlarının azalması bekleniyor. Türkiye’de 2007’den bu yana ithal edilen cep telefonu sayısı 145 milyon adede yaklaşırken cep telefonlarına ödenen para 25 milyar dolara yaklaştı. En fazla cep telefonu ithalatı 15 milyon 811 bin 936 adetle 2007’de gerçekleştirildi.

Aylık 150 TL ile satın alınabiliyordu fakat...

En fazla ödeme yapılan yıl ise 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 oldu. Geçen yıl bu tutar 2 milyar 832 milyon 552 bin dolar olurken diğer taraftan lüks telefon fiyatları sürekli artış gösterdi. Son zamlarla birlikte İPhone X’in fiyatı 8 bin lirayı aşarken düzenlemenin yasalaşması hâlinde aylık 150 lira taksitle satın alınabilen iPhone X’in aylık maliyeti de 700-800 liraya kadar yükselecek. Taksit kısıtlaması GSM operatörlerinin kontratlı satışlarını da olumsuz etkileyecek.

Taksit düzenlemesi, Iphone X ile sınırlı değil

Düzenleme ile bazı alışverişlere de taksit sınırlaması getirildi. Buna göre taksit ödemeleri elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, hava yolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler harcamaları, vergi ödemelerinde 9 ay ile sınırlandırılacak. Telekomünikasyon, doğrudan pazarlama, yurt dışında yapılan harcamalar, yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart ve hediye çekinde taksit uygulanamayacak. BDDK’dan yapılan açıklamada ise “Taslaklarla enflasyonun düşürülmesi ile cari açık, ithalat ve hane halkı borçluluğunun azaltılmasına destek verilmesi amaçlanıyor” denildi.