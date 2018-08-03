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CHP "Yeterli imza yok" dedi İnce teşekkür etti

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen muhalifler, kendilerinde noter onaylı 630 imza olduğunu belirtip, bunları genel merkeze teslim etti. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de,  kurultay için yeterli imza olmadığını belirterek, "İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer ve beraberindeki milletvekilleri, olağanüstü kurultay talebiyle topladıkları imzaları genel merkeze teslim etti. Parti çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Usluer, dosyaların partiye sunulduğunu ve incelenmek üzere yazı işlerine gönderildiğini belirterek, şunları söyledi: "Bundan sonraki süreç resmi olarak işlemesi gereken süreç olacak. Genel merkezden gelecek yanıtı bekleyeceğiz. 630 imza teslim ettik. Pazartesi akşamına kadar elimize hala belge gelebilir. 50 kadar daha imza olduğunu belirtmiştim. Bundan sonraki süreç genel merkezin değerlendirme süreci olacak." Gaye Usluer, bir basın mensubunun, değerlendirme sürecenin ne kadar olacağı yönündeki sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "45 gün içinde de. Kurultaya gidilecek. Onun için yavaş yavaş yapabilirler ama bizim anladığımız kadarıyla sayın genel başkanımızın da bu sürenin çok uzun olmaması ve bir an önce toparlanması yönünde bir isteği olduğunu duyduk."

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN: YETERLİ SAYIYA ULAŞMIŞLARSA TARİH AÇIK VE NET

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise kendilerine teslim edilen imzaları değerlendireceklerini belirtti. İmzaların toplanıp toplanmadığının henüz belli olmadığını savunan Tosun, "Bakılacak. 630 imza onların iddiası. Bu sayıya ulaşıldıysa tüzük belli. Tüzüğün gereği yapılacak. Ama belgelerin doğruluğu, mükerrer olup olmadığı, fotokopi olup olmadığı, bunların hepsi değerlendirilecek" dedi. İmzaların tek tek değerlendirileceğini vurgulayan Seyit Tosun, "İmzalara bakıldıktan sonra eğer tüzüğümüze göre yeterli sayıya ulaşmışlarsa tarih açık ve net. Ama ulaşmamışlarsa sonuç belli" diye konuştu.

'YETERLİ SAYIDA İMZA YOK'

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de,  kurultay için yeterli imza olmadığını belirterek, "İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor" dedi. Muharrem Erkek, konuşmasına daha sonra şöyle devam etti: "Sunulan belgeler arasında az da olsa fotokopilerin notere onaylatıldığı beyan edildi. Biz arkadaşlarımızın beyanlarını incelemek üzere teslim aldık. Şu anda yetkili arkadaşlarımız tarafından inceleme işlemleri yapılıyor. 1242 delege var. 15 günlük yasal süre içinde geri çekilen imzalar da var. Bunlar da düşülecek. Bütün işlemler tüzüğe uygun şekilde yapılacak. Yeterli imza varsa kurultayımız yapılır, yoksa yapılmaz. Noter kanalıyla bize tebliğ edilen bir ya da iki imza var."

İNCE: İMZA TOPLAYANLARA SONSUZ TEŞEKKÜR

CHP'li Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için toplanan imzalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır" dedi.

Bugün 09:33 TSİ - Siyaset

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