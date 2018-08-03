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Körfez'de 10 yaşındaki Abdurrahman akıntıya kapıldı

Körfez 95 Evler sahilinde meydana gelen olayda, iddialara göre 10 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Cemaleddin, ailesiyle piknik yaparken denize girdi ve daha sonra akıntıya kapıldı. Suriyeli Abdurrahman son anda kurtarıldı.

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Körfez 95 Evler sahilinde meydana gelen olayda, iddialara göre 10 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Cemaleddin, ailesiyle piknik yaparken denize girdi ve daha sonra akıntıya kapıldı. Ailesi Abdurrahman'ın boğulduğunu görünce çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iş makinesi operatörü Hüseyin Zeki Çırak boğulan çocuğu denizden çıkardı.

2 YILDA 4 KİŞİ BOĞULARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahalesi yapılan Abdurrahman Cemaleddin olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan Körfez ile Derince arasında kalan sahilde 2 yıl içerisinde 4 kişi boğularak yaşamını yitirmişti. Son olarak geçen ay 2 çocuğun boğulması derin üzüntü yaratmış, sahilde önlem alınarak denize girmenin yasak olduğunu belirten tabelalar asılmıştı.

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