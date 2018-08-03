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Kocaeli'nin yakından tanıdığı isim, Cumhurbaşkanının başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara ve başdanışmanlıklara yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kocaeli eski Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

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Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı atandı. Kıratlı, bu atama ile “en yüksek devlet memuru” sıfatının sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Kocaeli eski Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga getirildi.

2014'TE GENEL SEKRETER OLMUŞTU

Kocaeli'de uzun yıllar Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Fahri Kasırga, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından 11 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak yeni bir göreve atanmıştı.

2 GÖREVİ DE DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 4 yıldır bu görevi yürüten Fahri Kasırga'nın, başkanlık sisteminde genel sekreterlik makamı kaldırıldığı için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevi sona erdi. Kasırga'ya yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevi verilirken Kasırga'nın YÖK üyeliği ve Türk Telekom Başkanvekilliği görevleri de devam ediyor.

Bugün 09:56 TSİ - Siyaset

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