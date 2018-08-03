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Bugün 10:24 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:21 TSİ )

Enflasyon rakamları açıklandı!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,85, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25 oldu.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,85, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25 oldu.

TÜFE DE Yİ-ÜFE DE ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,41 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,55, Yİ-ÜFE yüzde 1,77 artış gösterdi. TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 17,56, geçen yılın temmuz ayına kıyasla da yüzde 25 arttı.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10'du. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 15,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,48'e yükseleceği hesaplanmıştı. Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,64 olarak belirlendi.

Bugün 10:24 TSİ - Ekonomi

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