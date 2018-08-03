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Değirmenderespor’un sevdası: Şampiyonluk

2018-2019 futbol sezonu öncesinde, amatör kulüplerimiz, birer birer sezona merhaba derken, bu kervana, yeni kadrosuyla Değirmenderespor da katıldı

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Yeni sezon öncesinde antrenör Naci Keleş ile anlaşarak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Değirmenderespor’da, yeni sezonun çalışmaları başladı. Değirmendere Stadı’nda Başkan Severcan Kara ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı yeni sezonun ilk antrenmanı antrenör Naci Keleş, yardımcısı Fatih Üstüner ve kaleci antrenörü Hakan Büyükarslan’ın katılımıyla gerçekleşti. İlk antrenman öncesinde, Başkan Severcan Kara ile yöneticiler, yeşil siyahlı ekibe başarılar dileğinde bulundu.

HEDEFLERİ BÜYÜK…

Başkan Severcan Kara, Yeşil Siyahlı formayı giyecek futbolcularla tanıştıktan sonra yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz sezonda kadromuzda bulunan birçok isimle yolumuzu ayırdık. Bu nedenle yeni bir kadro oluşturduk. Bu sezon çok farklı olacak. Yönetim olarak teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Değirmenderespor camiasının desteğini arkamıza alarak yeni sezonda hedeflediğimiz şampiyonluğa sezon sonunda ulaşacağız” dedi.

KELEŞ’TEN TOPLANTI…

Değirmendere Stadı’nda yapılan sezonun ilk antrenmanı öncesinde tecrübeli antrenör Naci Keleş, futbolcularına yeni sezon öncesinde yapacakları çalışmalardan bahsederek, herkesin ilk etap çalışmalarında başarılı performans sergilemesini beklediğini ifade etti. Keleş antrenmanlara herkesin tam kadro katılmasına dikkat çekti.  Ayrıca yeni sezon öncesinde KASKF yönetim kurulu üyesi Hüseyin Bat, yeşil siyahlı yöneticilere ve futbolculara başarılar diledi.

EN MÜKEMELİ OLMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Değirmenderespor Antrenörü Naci Keleş, yeni sezon öncesinde tüm kulüplere başarı dilerken yaptığı açıklamada “Değirmenderespor’da ilk kez görev yapacağım için mutluyum. Yeni oluşturduğumuz bu kadro ile ligde mücadele etmek kolay olmayacak. Yeni kadro kurmanın avantajı da var, dezavantajı da var. Bunun bilincindeyiz. Mevcut kadromuzla ligde en mükemmelini yapmaya çalışacağız. Yönetimi zora sokmadan lig öncesinde son durumumuza bakarak takviye yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

KAMP AYTEPE’DE

Değirmenderespor ilk etap çalışmalarının ardından 11 ile 16 Ağustos tarihleri arasında Aytepe kampı yapacak. Yeşil siyahlı yönetim iç transferde Kamil Şenol, Hamza Uzuner, Eray Kanpara, Ahmet Can Serbest, Özgür Şenses, Murat Yıldız ve Murat Sarıer, dış transferde Onur Can Bekçi, Ertuğrul Şamlı, Kerim Yaşar, Orhan Ersoy, Rüstem Uzuner, Umut Doğan, Miraç Sıray, Aykut Eray, Mehmet Can Bayrak, Ali Rıza Aldırmaz, Hakan Ateş, Berkay Kaya, Çağatay Fıçıcı, Armağan Eğrimez ve Volkan Birinci transferiyle kadrosunu belirledi.

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