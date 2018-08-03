Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:46 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:47 TSİ )

Gültepe Mahallesi gül bahçesine dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit Gültepe Mahallesi’nde 2 bin 500 adete yakın, yediveren kokulu gül dikimi gerçekleştirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bir sanayi şehri olmasının yanı sıra Kocaeli, yeşil doğasıyla da dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi yeşilin korunması ve doğanın renklenmesi için birçok çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi’nde 2 bin 500’e yakın birbirinden farklı renklerde yediveren kokulu gül dikimi yaptı. Mahalle adeta gül bahçesine döndü.

BİRBİRİNDEN RENKLİ 2 BİN 500 GÜL

Büyükşehir ekipleri Gültepe Mahallesi’nin Miralay Mümtaz Rekreasyon alanı ve 6 farklı noktasında 2 bin 500’e yakın yediveren kokulu gül dikimi gerçekleştirdi. Ekiplerin özverili şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarda kırmızı, sarı, beyaz ve pembe renklerde güller dikildi.

ÇAPA VE TESFİYE İŞLERİ

Aşılı güllerin dikildiği alanlarda ayrıca çapa tesfiye, taş toplama, gül budaması ve sulama işleri de yapıldı. Yapılan işlemlerle Gültepe mahallesinde birçok noktada yeşil alanlar yeni ekilen güllerle daha da renklendirildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm ilçelerdeki parklarda yeşillendirme ve gül dikimi işlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bugün 10:46 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evli çiftin ilginç temizlik kavgası! mask
Evli çiftin ilginç temizlik kavgası!
'Eyyam-ı bahur' sıcakları geliyor mask
'Eyyam-ı bahur' sıcakları geliyor
Elektrik kesintileri canlarından bezdirdi! mask
Elektrik kesintileri canlarından bezdirdi!
Öğrenci servis araçlarına yüzde 15 zam mask
Öğrenci servis araçlarına yüzde 15 zam
KYÖD Başkanı Turan: KYÖD'e talip olunacağını beklemiyorduk mask
KYÖD Başkanı Turan: KYÖD'e talip olunacağını beklemiyorduk
Gültepe Mahallesi gül bahçesine dönüşüyor mask
Gültepe Mahallesi gül bahçesine dönüşüyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL