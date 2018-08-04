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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 10:53 TSİ )

Günün spor müsabakaları bu haberde

Kocaeli, yarın farklı branşlarda müsabakalara ev sahipliği yapacak.

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İstekalar şehitler için vuracak…

15 Temmuz Şehitlerini Anma Özel Türkiye Bilardo Şampiyonası bugün gerçekleşiyor. Gölcük’te, Gölcük 3 Bant Bilardo Salonu’ndaki müsabakalar büyükler kategorisinde gerçekleşecek. Şampiyona 10.00’da başlayıp geç saatlere kadar devam edecek.

D.Dere sahili şenlenecek

Gazetemizin, 30 yıl sonra, Körfez’de yeniden yüzmeyi sağlamak için başlattığı, daha sonra organizasyonundan çekildiği 13. Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları bugün gerçekleşiyor. Her zamanki gibi, Gölcük Değirmendere Çınarlık Sahili’ndeki yarışlar saat 9.00’da başlayacak. Ülkenin dört bir yanından sporcular değişik kategorilerde kulaç atacak. Gazetemiz organizasyonu sayesinde, Başkan Karaosmanoğlu da körfez’de kulaç atmanın keyfini yaşamıştı.

Pehlivanlar bugün Sevindikli’de…

Geleneksel Körfez Yağlı Güreş Müsabakaları, bu sabah 9’da başlayacak ve geç saatlere kadar devam edecek. Körfez Sevindikli Köyü güreş alanındaki müsabakalar ilgiyle izlenecek.

Plaj futbolu tüm hızıyla devam

Kocaeli Erkekler Plaj Voleybolu Turnuvası’nda heyecan sürüyor. Kandıra Cebeci Sahili’ndeki müsabakalar saat 10’da başlayacak ve geç saatlere kadar devam edecek.

Minik Yelkenciler Bugün Derince’de

Yelken Kocaeli Optimist İl Birinciliği bugün Derince Parkuru’nda yapılacak. Derince Yelken Spor Kulübü Yarış Parkuru’ndaki müsabakalar saat 8’de başlayacak. Küçükler Şampiyonası’nın ilgiyle izlenmesi bekleniyor.

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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