Kira fiyatları el yakıyor!

Başta gıda olmak üzere her geçen gün akaryakıt, enerji ve diğer ürünlere gelen zamlar vatandaşlarını zora sokuyor. Özellikle zamlar karşısında eriyen asgari ücret ise ev kiralarını bile karşılamaya yetmiyor. Kocaeli’de kiralar 600 lira ile 1000 lira arasında değişirken lüks konutlar 2 bin liraya kadar çıkıyor. İlimizde en ucuz kira fiyatları Kandıra’da olurken en yüksek fiyatların İzmit’te olduğu belirtildi.

EN PAHALI İZMİT

Kocaeli Emlakçılar odası Başkanı Alpay Hacıoğlu kira fiyatlarıyla ilgili olarak, “Kocaeli kiralık daire anlamında çok şanslı bir yer bazı illerimiz bu konuda çok sıkıntılı. Öğrencilere daire vermiyorlar. Geliri düşük olan vatandaşlar için kira fiyatları 600 liradan başlıyor. Lüks konutlar ise 2bin liraya belki de daha üstüne çıkabilmekte. Şehrin merkezi olduğu için de ilimizde en pahalı kiralar İzmit ilçemizde. En düşük kira fiyatları ise kısıtlı daire olduğu için Kandıra’da diyebiliriz. Yani Kocaeli’de ortalama kira fiyatları bir aile için 600 liradan başlıyor” ifadelerini kullandı.