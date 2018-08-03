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Bugün 10:54 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:57 TSİ )

Kira fiyatları el yakıyor!

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS’nin açıklanmasıyla birlikte aileler ve öğrenciler kiralık daire arama derdine düştü. Kocaeli’de kiralar 600 lira ile 1000 lira arasında değişirken lüks konutlar 2 bin liraya kadar çıkıyor.

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Başta gıda olmak üzere her geçen gün akaryakıt, enerji ve diğer ürünlere gelen zamlar vatandaşlarını zora sokuyor. Özellikle zamlar karşısında eriyen asgari ücret ise ev kiralarını bile karşılamaya yetmiyor. Kocaeli’de kiralar 600 lira ile 1000 lira arasında değişirken lüks konutlar 2 bin liraya kadar çıkıyor. İlimizde en ucuz kira fiyatları Kandıra’da olurken en yüksek fiyatların İzmit’te olduğu belirtildi.

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Kocaeli Emlakçılar odası Başkanı Alpay Hacıoğlu kira fiyatlarıyla ilgili olarak, “Kocaeli kiralık daire anlamında çok şanslı bir yer bazı illerimiz bu konuda çok sıkıntılı. Öğrencilere daire vermiyorlar. Geliri düşük olan vatandaşlar için kira fiyatları 600 liradan başlıyor. Lüks konutlar ise 2bin liraya belki de daha üstüne çıkabilmekte. Şehrin merkezi olduğu için de ilimizde en pahalı kiralar İzmit ilçemizde. En düşük kira fiyatları ise kısıtlı daire olduğu için Kandıra’da diyebiliriz. Yani Kocaeli’de ortalama kira fiyatları bir aile için 600 liradan başlıyor” ifadelerini kullandı.

Bugün 10:54 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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