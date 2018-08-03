İzmit-F.Bahçe dostluğu…

Kocaeli Gençlik Turnuvası’nda Seçilen 2004 Doğumlu İzmit GB’li Sporcular, İstanbul Kadıköy Lefter Küçükandonyanis Tesislerinde, Kasımpaşaspor’dan sonra Fenerbahçe’nin misafiri oldu. Konuyla ilgili açımlama yapan koordinatör Zafer Durmaz “Başarılı performans gösteren sporcularımızı kutluyoruz. Önümüzdeki hafta Sırasıyla Sakaryaspor, Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri ile müsabakalar oynanacak. Tüm çocuklarımızı kutluyoruz” dedi.