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Bugün 11:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:12 TSİ )

Efsane şampiyonumuz Alagaş el üstünde…

Kocaeli’mizin önemli değerlerinden sporcu ve antrenör, ayrıca da kulüp başkanı olan Haldun Alagaş, adeta yaşayan efsane.

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Kimsenin başaramadığı önemli bir başarıyı göstererek 3 Dünya, 4 Avrupa, 3 Balkan şampiyonluğu, 1 Akdeniz oyunları ve sayısız Türkiye Şampiyonluğu bulunan Dünya karatesinin altın ismi Haldun Alagaş adına, 3-4-5 Ağustos tarihinde Denizli'de 1. Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası düzenlendi.

AŞÇI YİNE GÖREV BAŞINDA…

Spor camiasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen, birçok ulusal ve uluslararası turnuvalarda görev yapan ilimizin Karate uluslar arası hakemlerimizden Vasfi Aşçı, bu önemli turnuvada da görev üstlenecek. Turnuva Denizli Sarayköy mevkiinde bulunan Umut Thermal Otel’de yapılacak. Bu turnuvada görev yapacak olan ilimiz Eşmespor kulübü başkanı, karate antrenörü ve Uluslar arası hakemlerinden Vasfi Aşçı, MHK’nin önemli isimleri arasında yer alıyor.

Bugün 11:11 TSİ - Spor

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