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Bugün 11:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:13 TSİ )

Yenidoğan Serdar her zaman, her yerde…

Türkiye Plaj Futbolu Ligi'nin üçüncü gününde, C Grubu’nda yer alan Üçyoldoğuspor, Yenidoğan Serdarspor'u 6-4 yenerek, bir üst tura çıkmayı garantiledi.

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Alt yapı liglerinde adeta bir devrim yapan Yenidoğan Serdar, plajda da gücünü gösteriyor. Hemen hemen her kategoride temsile önem veren kulübün yönetimi, Cebeci’deki Plaj Futbolu Ligi’ne de iştirak ediyor.

Bugün 11:11 TSİ - Spor

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