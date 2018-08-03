Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda Kocaelili başarılı minik Judocular, bu yıl ilk defa düzenlenen Minikler kategorisinde zirveye çıktı. Milli takımı temsilen katıldıkları şampiyonada Mavi Beyazlı Judocular 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı. Şampiyonada 48 Kg. Zehranur Kaya şampiyon olurken, 26 Kg. Eyüpcan Sünmüş 2., 50 Kg. Emir Selim Arı yine 2., 40 Kg Necla Şeker, 46 Kg. Yunus Yazgan, +60 Kg. Atilla Dinç 3. oldu.
Bugün 11:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:14 TSİ )
Minik Judocular ‘Balkanlar’dan 6 madalyayla döndü
Büyükşehir Kağıtspor’u uluslar arası arenada temsil eden mavi beyazlı judocular, son olarak Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası’ndan 6 madalyayla döndü.
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Bugün 11:12 TSİ - Spor
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