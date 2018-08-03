Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:14 TSİ )

Minik Judocular ‘Balkanlar’dan 6 madalyayla döndü

Büyükşehir Kağıtspor’u uluslar arası arenada temsil eden mavi beyazlı judocular, son olarak Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası’ndan 6 madalyayla döndü.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda Kocaelili başarılı minik Judocular, bu yıl ilk defa düzenlenen Minikler kategorisinde zirveye çıktı. Milli takımı temsilen katıldıkları şampiyonada Mavi Beyazlı Judocular 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı. Şampiyonada 48 Kg. Zehranur Kaya şampiyon olurken, 26 Kg. Eyüpcan Sünmüş 2., 50 Kg. Emir Selim Arı yine 2., 40 Kg Necla Şeker, 46 Kg. Yunus Yazgan, +60 Kg. Atilla Dinç 3. oldu.

Bugün 11:12 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Değirmenderespor’un sevdası: Şampiyonluk mask
Değirmenderespor’un sevdası: Şampiyonluk
Bolu kampı bugün başlıyor mask
Bolu kampı bugün başlıyor
Gölcük – Körfez maçı akşam 6’da mask
Gölcük – Körfez maçı akşam 6’da
Yoga, olimpiyatlara girme yolunda mask
Yoga, olimpiyatlara girme yolunda
Darıca GB’de transfer sürüyor mask
Darıca GB’de transfer sürüyor
Beyaz Kalpler’de teknik resim dersleri başladı mask
Beyaz Kalpler’de teknik resim dersleri başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL