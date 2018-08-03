Minik Judocular ‘Balkanlar’dan 6 madalyayla döndü

Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası’nda Kocaelili başarılı minik Judocular, bu yıl ilk defa düzenlenen Minikler kategorisinde zirveye çıktı. Milli takımı temsilen katıldıkları şampiyonada Mavi Beyazlı Judocular 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı. Şampiyonada 48 Kg. Zehranur Kaya şampiyon olurken, 26 Kg. Eyüpcan Sünmüş 2., 50 Kg. Emir Selim Arı yine 2., 40 Kg Necla Şeker, 46 Kg. Yunus Yazgan, +60 Kg. Atilla Dinç 3. oldu.