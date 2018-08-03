Gebzespor yönetimi, darıca ile yapılan dostluk maçından önce Darıca Gençlerbirliği taraftar grubu Çınaraltı’nın ‘Hasan Dayısı’ olan Darıca Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Zengin’e forma jestinde bulundu. Başkan Abbas Sır, yöneticiler Köksal Aydın, Semih Yılmaz ve Darıca G.B. tribün lideri Orhan Atik’in bulunduğu fotoğraf karesinde güzel bir görüntü ortaya çıktı.
Bugün 11:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:14 TSİ )
‘Hasan Dayı’ya forma verdiler
Gebzespor yönetimi, darıca ile yapılan dostluk maçından önce Darıca Gençlerbirliği taraftar grubu Çınaraltı’nın ‘Hasan Dayısı’ olan Darıca Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Zengin’e forma jestinde bulundu.
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Bugün 11:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz