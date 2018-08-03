‘Hasan Dayı’ya forma verdiler

Gebzespor yönetimi, darıca ile yapılan dostluk maçından önce Darıca Gençlerbirliği taraftar grubu Çınaraltı’nın ‘Hasan Dayısı’ olan Darıca Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Zengin’e forma jestinde bulundu. Başkan Abbas Sır, yöneticiler Köksal Aydın, Semih Yılmaz ve Darıca G.B. tribün lideri Orhan Atik’in bulunduğu fotoğraf karesinde güzel bir görüntü ortaya çıktı.