Çerkeşli'de Erdem güven tazeledi

Gebze’de davetiye basım işiyle uğraşan Erdem, olağan genel kurul sonucunda yeniden kırmızı-beyazlı ekibin başkanlığına seçildi.
ÇERKEŞLİSPOR YÖNETİM KURULU:
Mustafa ERDEM (Başkan)
Şahin KOT
Ulvi AĞDUR
Ali BERBER
Ali ENGİN
Gencay SÖĞÜTCÜ
Mehmet KOÇ
Murat ŞANLI
Mustafa TÜZE
Yakup EKMEKÇİ
Tuncay BOZKURT
Kemal MERİÇ
İsmail BİLGİÇ
Ömer KARAGÖZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz