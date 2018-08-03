Geçen yıl BAY’da şampiyon olan Gebze ile 3.Lig’de şampiyon olan darıca G.B., zorlu maçta kozlarını paylaştı. Dostane bir ortamda oynanan maçta kazanan taraf, Görkem’le golü bulan Darıca Gençlerbirliği oldu.
Bugün 11:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:16 TSİ )
Önce dostluk, sonra Darıca kazandı:1-0
Hazırlık maçı da olsa yıllar sonra karşı karşıya gelen 2.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği ile 3.Lig ekibimiz Gebzespor, derbi tadında özlem giderdi.
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Bugün 11:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz