İlçede kısa bir süre önce faaliyete geçen Şehit Oğuzhan Demir Gebze Olimpik Buz Pisti’nde yaz kampı çalışmalarına başlayan sporcular, tesise hayran kaldı.
Bugün 11:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:17 TSİ )
Gebze, Milli buz patencileri ağırlıyor
Son yapılan yatırımlarla tesis zengini olan Gebze ilçemiz, Artistik Buz Pateni Milli Takımı’na kapılarını açtı.
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Bugün 11:15 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz