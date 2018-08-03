Sertan ustadan kalecilik dersleri: Değişiklik şevki artırır

Saral, genç kaleci adalarına hitaben “Değişiklik her zaman şevki arttırır. Kaleci için en dikkat edilmesi gereken maç, günleri, yağışlı havaların olduğu zamanlardır. Yerden gelen topların ıslak zemin ile temasıyla top hızlanır ve yükselir, kaleci için büyük tehlikeler yaşamasına neden olur.

TOPA YAKLAŞIM HIZINIZ ÖNEMLİ…

Burada dikkat edilmesi gereken en unsur topa yaklaşım hızınız. Topu elinizden ve önünüzden sektirmemek için topa yaklaşımınızla sekmeyi önleyeceksiniz. Topun yer ile birleşme noktasında ya da düştüğü andan sonraki sekme mesafesinde topu iyi kavrayacaksınız” dedi.