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Otobüs yolculuğunda yeni dönem!

Bakanlığın yeni düzenlemeleriyle, hava taşımacılığında olduğu gibi kara taşımacılığında da güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor. Yeni sistemle tüm otobüs işletmelerine, taşıdığı yolcuları e-devlet üzerinde kurulan sisteme kaydetme zorunluluğu getiriliyor.

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Ulaştırma Bakanlığı Araç Takip Sistemi’ni (ATS) devreye sokacak. Bu sayede Türkiye genelindeki 17 yolcu kapasitesinin üzerindeki tüm otobüs ve minibüslere takip cihazı takılacak. Böylece otobüslerin güzergahları ve yerleri anlık olarak takip edilebilecek. Sistemin devreye girmesiyle birlikte bu alanla ilgili yeni bir sektör daha açılacak. Otobüs firmaları yetkilendirdiği firmaların yolcularını sisteme kaydetme işini üstlenebilecek.

YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

Yeni Şafak'tan Ahmet Fatih Erturan'ın haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu otobüslerinde devrim niteliğinde yeni güvenlik düzenlemelerini hayata geçiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının yaptıkları ortak çalışma kapsamında aynı hava taşımacılığında olduğu gibi kara taşımacılığında da güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor. Bakanlık, 1 Ocak 2019’da devreye almayı planladığı Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ni (U-ETDS) 2 ay öne çekerek kasımda başlatıyor. Türkiye genelinde yapılan toplantılarla yeni sisteme ilişkin yolcu ve turist taşıyan işletmeler bilgilendirildi.

YOLCULARIN YÜKLERİ

Sistemle, Türkiye genelindeki otobüs taşımacılığı yapan tüm işletmelerin taşıdığı yolcuları e-devlet üzerinde kurulan sisteme kaydetme zorunluğu getiriliyor. Bundan sonraki süreçte otobüs işletmeleri taşıdıkları yolcuların kimlik numaraları ile isimleri ve yükleri e-devlet üzerinden kayıt altına alacak. Otobüste ismi sisteme işlenmemiş yolcular veya otobüsteki yolcunun ismi sistemdeki kişiyle eşleşmediği durumlarda ve sisteme işlenen yolcudan fazlası olduğu durumlarda işletmelere ağır cezalar kesilecek.

YOLDAN YOLCU ALMA

Öte yandan yeni sistemle birlikte başkasının yerine de bilet alma ve yol üstünde yolcu toplama devri bitiyor. Buna göre, otobüs şirketleri başkası adına ikinci bir şahsa bilet satamazken güzergah üzerindeki bilet satış yerleri dışında da yolcu alamayacak. Şirketlerin e-Devlet’e işlediği isimleri kolluk kuvvetleri kontrol edebilecek. Herhangi bir şüpheli isim veya yük ile karşılaştıklarında kontrol için güvenlik güçleri otobüse yönlendirilerek kontrolü sağlanacak.

Bugün 11:31 TSİ - Gündem

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