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Aksoy kurbanını bağışladı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi’ne kurban bağışında bulundu. Dernek yönetimi de Aksoy’a makbuz verdi.

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Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yürüttükleri  çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Ziyarette Vali Aksoy da kurban bağışında bulunarak, Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Cengiz İpek ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Başkan İpek, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a, Allah kabul etsin dilekleriyle teşekkür ederek,  kurban bağışı ile ilgili makbuzu kendisine takdim etti.

AKSOY’A ZİYARETLER

Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi’nin yanı sıra Gölcük İşitme Engelliler Dernek Başkanı Bilal Çavdar ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Körfez Vanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Abdurrahman Kurulu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, Halk Bankası Dilovası Şube Müdürü Hakan Çavuşoğlu ve Halk Bankası Dilovası Şubesi Yönetici Yardımcısı Gülden Ayar, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti.

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