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Kağıt Erkek Basket Takımı resmen 2. Lig’de!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu “Kocaeli’nin erkek basketbolda üst liglerde mutlaka temsil edilmesi gerekiyor” demiş ve Kağıtspor’u özel izin ile 2. Lig’e davet edeceklerini belirtmişti.

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Bu düşünce resmen hayata geçti ve yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından müjde verildi. Kağıtspor, Hido’nun da dediği gibi 2. Lig’e resmen davet edildi.

Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?

1- Erkek Basketbol takımının başına kentin en kıdemli antrenörlerinden, geçen sezon Kayseri İstem Koleji ile 2. Lig’de çok iyi işler çıkaran Hakan Kocakurt getirilecek.

2- Kocakurt’un 4 kişilik teknik ekibinin tamamı İzmitli olacak.

3- En kısa sürede Büyükşehir’den,  gerek basketbol gerekse de voleybol şubeleri ile ilgili yetki alan Serhan Çatal, Hakan Kocakurt ile bir araya gelecek.

4- Serhan Çatal, Kocakurt’a ya “Bu yıl bekleyelim, İzmit’in gençlerine fırsat verelim ve orta sıralara oynayan bir takım kuralım hocam” diyecek, ya da “Bu takımı mutlaka 1. Lig’e çıkartmalıyız hocam. Ne kadar bir bütçe gerekir?” diye soracak.

5- Hedef tespitinin ardından Kocakurt,teknik ekibi ile oyuncu grubunu toplayacak ve en geç Ağustos’un üçüncü haftası top parkeye vurmaya başlayacak.

6- Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı maçlarını İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak.

7- Kadronun yaş ortalaması 22-23’ü geçmeyecek, İzmitli yıldız adayı gençlerin bir bölümü kadroda yer alacak, Kocakurt bildiği, yakından tanıdığı ve ligi iyi bilen basketbolcularla anlaşma yapacak.

8- Bu yukarıdaki süreç, Serhan Çatal’ın 2. Lig’e katılacak olan Kağıtspor Erkek Voleybol Takımı ile ilgili Antrenör Ahmet San ile görüştükten sonra başlayacak.

DAVET EDİLEN KULÜPLER

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor

Artvin Belediyesi takımları

TÜRKİYE BASKETBOL 2. LİGİ

Kocaeli Kağıtspor

Beylikdüzü Basket

Nazilli Belediye

Mavişehir Spor

Merkezefendi Belediyesi

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL LİGİ

Nesibe Aydın

Akdeniz Üniversitesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Bugün 12:00 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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