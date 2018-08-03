Hazırlık maçı Körfez’in: 1-0

Çekişmeli geçen maçta iki takım da genç kadrolarla mücadele etti. Gölcükspor’un daha atak bir futbol oynadığı maçın 34. dakikasında Körfez Spor Kulübü korner kazandı ve duran toptan golü buldu. İkinci yarıda iki takım da bol bol oyuncu değiştirdi ve mücadelede başka gol olmayınca Körfez Spor hazırlık maçını 1-0 kazandı. Öte yandan Gölcükspor 5 Ağustos’ta Muğlaspor, 8 Ağustos’ta Elaziz Belediye ve 11 Ağustos’ta da Yeni Orduspor ile karşılaşacak. Bu 3 takım da 3. Lig’de mücadele ediyor.