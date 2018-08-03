Onur Öner İSYAN etti!

Öner “Aslında yazılması gereken çok şey var. Şampiyon olan ve verdikleri hiçbir sözü yerine getirmeyen bir camia, birileri bunun sefasını sürerken biz emeğimizin karşılığını alamayarak cefasını çektik” dedi.

KİMSENİN HAKKI KİMSEDE KALMAZ

Öner sözlerini şu şekilde sürdürdü: Yeni sezona başlayan Çilimli’ye bu takımı BAL’a çıkaran arkadaşların vebali ve hakkı ile başladığınızı hatırlatmak isterim. Kendi adıma en ufak bir hakkım varsa helal etmedim, birçok arkadaşımızın da ahlarını aldınız! Ne bu dünyada ne de öteki tarafta kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Kalmayacak!