Kerim 9 yaşına girdi

Aydınoğlu çifti, bu özel günde biricik çocukları için özel bir doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü partisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndüren Kerem'e yanında bulunanlar ' iyi ki doğdun Kerem' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Doğum günü partisi, Kerem’e verilen hediyelerin ardından gün boyu çeşitli eğlenceli aktiviteler ile devam etti.