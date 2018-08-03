Aydınoğlu çifti, bu özel günde biricik çocukları için özel bir doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü partisi için hazırlanan pastanın üzerinde ki mumları söndüren Kerem'e yanında bulunanlar ' iyi ki doğdun Kerem' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Doğum günü partisi, Kerem’e verilen hediyelerin ardından gün boyu çeşitli eğlenceli aktiviteler ile devam etti.
Bugün 12:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:02 TSİ )
Kerim 9 yaşına girdi
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ikamet eden Leyla-Gökhan Aydınoğlu çiftinin biricik çocukları Kerim, 9. yaşına merhaba dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:00 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz