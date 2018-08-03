Rotary Kulübü’ne önemli bir isim daha

İzmit Rotary Kulübü, gün geçtikçe büyümeye, üye sayısını arttırmaya devam ediyor. Kulübe son olarak, Türkiye genelinde 53 şubesi bulunan İzmit Amerikan Life Yabancı Dil Kursu’nun sahibi Yenal Berzeg katıldı. Üye katılım töreni, Wellborn Otel’in havuz başında gerçekleştirildi. İzmit Rotary Kulübü Başkanı Raif Turan Bolat ve yönetimi, düzenlenen gecede, örnek bir ev sahipliği sergileyerek, katılımcıların takdirini fazlasıyla kazandı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Gecede kısa bir konuşma yapan İzmit Rotary Kulübü Başkanı Raif Turan Bolat, “Rotary’nin size verdiği ilk görev rotaryen olarak niteliklerinizi daha da yükselterek topluma karşı olan sorumluluklarınızı ve görevinizi yerine getirmek ve insanlara hizmet etmektir. İdeale ulaşmak için Rotary’i yaşamak ve paylaşmak gerekir ki bu da ancak devamla sağlanabilir. Yönetim kurulumuz rotaryen kural ve geleneklerine uygun olarak başkan bulunduğum İzmit Rotary Kulübü’ne üye kaydetmiştir. Rotary ve rotaryen dostlarım, aramıza katılmanızdan mutluluk duymaktadır. İleride alacağınız görevlerde size şimdiden başarılar diliyorum” dedi.