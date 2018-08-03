Başkan Artut için özel bir doğum günü pastası yaptıran partililer, eksiksiz bir organizasyona imza attı. Düzenlenen doğum günü programında emeği geçen herkese teşekkür ederek pastasının mumlarını üfleyen Gülay Artut, daha sonrasında hediyelerini kabul etti. Bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan dava arkadaşlarına, sevenlerine, dostlarına teşekkür ettiğini söyleyen Artut, 'Mutluluklar paylaşıldıkça artarmış. Bu güzel günümde mutluluğumu paylaşan herkese teşekkür ederim' dedi.
Bugün 12:02 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:03 TSİ )
AKP Dilovası’nda doğum günü kutlaması
AKP Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut yeni yaşını, çalışma arkadaşları ile kutladı.
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Bugün 12:02 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz