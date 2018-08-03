AKP Dilovası’nda doğum günü kutlaması

Başkan Artut için özel bir doğum günü pastası yaptıran partililer, eksiksiz bir organizasyona imza attı. Düzenlenen doğum günü programında emeği geçen herkese teşekkür ederek pastasının mumlarını üfleyen Gülay Artut, daha sonrasında hediyelerini kabul etti. Bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan dava arkadaşlarına, sevenlerine, dostlarına teşekkür ettiğini söyleyen Artut, 'Mutluluklar paylaşıldıkça artarmış. Bu güzel günümde mutluluğumu paylaşan herkese teşekkür ederim' dedi.