Eda’ya, 7. yaş günü kutlaması

Topçular’da ikamet eden Mübbine- Fatih Atıcı’nın bu sene ilkokula başlayacak biricik kızları Eda Atıcı, önceki gün 7. yaş gününü kutladı. Anne ve babasının kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile arkadaşlarıyla buluşturulan Eda, özel olarak yaptırılan pastanın mumlarını dilek tutarak üfledi. Yeni yaş günü için, anne Mübbine Atıcı tarafından hazırlanan birçok ikramın da yer aldığı parti, doğum günü çocuğuna verilen hediyelerin ardından müzik eşliğinde devam etti.