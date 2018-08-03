Topçular’da ikamet eden Mübbine- Fatih Atıcı’nın bu sene ilkokula başlayacak biricik kızları Eda Atıcı, önceki gün 7. yaş gününü kutladı. Anne ve babasının kendisi için hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile arkadaşlarıyla buluşturulan Eda, özel olarak yaptırılan pastanın mumlarını dilek tutarak üfledi. Yeni yaş günü için, anne Mübbine Atıcı tarafından hazırlanan birçok ikramın da yer aldığı parti, doğum günü çocuğuna verilen hediyelerin ardından müzik eşliğinde devam etti.
Bugün 12:02 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:04 TSİ )
Eda’ya, 7. yaş günü kutlaması
İzmit Topçular’da ikamet eden Mübbine-Fatih Atıcı’nın biricik kızları Eda Atıcı, 7. yaş gününü ailesinin hazırladığı sürpriz doğum günü partisiyle kutladı.
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Bugün 12:02 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz