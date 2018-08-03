CHP’li Dağdeviren: Acilen toparlanmamız lazım

CHP Körfez İlçe Teşkilatı, 24 Haziran genel seçimleri sonrası ilk danışma kurulu toplantısında bir araya geldi. Yoğun katılımın sağlandığı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; ilçe eski başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, partinin ileri gelen isimleri, delegeler ve üyeler katıldı. Tartışmaların ve sataşmaların en üst düzeyde yaşandığı toplantıda konuşan CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, “Yerel seçimler öncesi acilen derlenip toparlanmamız lazım” dedi.

“POLİTİKA ÜRETEMEDİK”

İlk olarak yapılan seçimlerde emeği geçenlere teşekkür eden Cavit Dağdeviren, “Demokratik olmayan bir ülkede, olağan hal koşullarında eşit ve adil olmayan bir seçim yaşadık. Sahada gördüğümüz ilgi ve alakanın sandığa yaşamadığını gördük. Bunun birçok nedeni var. En önemli nedenleri ise ağır ekonomik şartlar altında sindirilmek istenen, korkutulan, işinden ve yarınından endişeli, 52 milyon borçlu, 16 milyon yolsuzluk sınırında, 22 milyon sosyal yardıma muhtaç edilmiş, 6,1 milyon işsiz, 9,5 milyon sigortasız çalışanların olduğu bir ülkede yaşayan insanlara göre politika üretemedik” dedi.

“İŞİMİZ ÇOK ZOR”

Örgütsel olarak kendi içinde sorunlar yaşadıklarını ifade eden Dağdeviren, “HDP ve İYİ Parti'nin baraj altında kalacağı ve 60-70 milletvekilinin AKP'ye gideceği endişesi yaşadık. Yerel seçimler öncesi acilen derlenip, toparlanmamız ve yeni bir umutla çalışmalara başlamamız lazım. İşimiz çok zor ama olanaksız değildir. Ben umutluyum” şeklinde konuştu. Daha sonra ilçe başkanları, partinin ileri gelenleri tek tek söz alarak, yapılan yerel seçimler ve genel seçimler hakkında fikirlerini açıkladılar.