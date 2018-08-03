Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:34 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:35 TSİ )

CHP’li Dağdeviren: Acilen toparlanmamız lazım

CHP Körfez İlçe Teşkilatı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde danışma kurulu toplantı düzenledi. Tartışmalar sahne olan danışma kurulunda konuşan başkan Cavit Dağdeviren, “Yerel seçimler öncesi acilen derlenip toparlanmamız lazım. İşimiz çok zor” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Körfez İlçe Teşkilatı, 24 Haziran genel seçimleri sonrası ilk danışma kurulu toplantısında bir araya geldi. Yoğun katılımın sağlandığı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; ilçe eski başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil  toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, partinin ileri gelen isimleri, delegeler ve üyeler katıldı. Tartışmaların ve sataşmaların en üst düzeyde yaşandığı toplantıda konuşan CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, “Yerel seçimler öncesi acilen derlenip toparlanmamız lazım” dedi.

“POLİTİKA ÜRETEMEDİK”

İlk olarak yapılan seçimlerde emeği geçenlere teşekkür eden Cavit Dağdeviren, “Demokratik olmayan bir ülkede, olağan hal koşullarında eşit ve adil olmayan bir seçim yaşadık. Sahada gördüğümüz ilgi ve alakanın sandığa yaşamadığını gördük. Bunun birçok nedeni var. En önemli nedenleri ise ağır ekonomik şartlar altında sindirilmek istenen, korkutulan, işinden ve yarınından endişeli, 52 milyon borçlu, 16 milyon yolsuzluk sınırında, 22 milyon sosyal yardıma muhtaç edilmiş, 6,1 milyon işsiz, 9,5 milyon sigortasız çalışanların olduğu bir ülkede yaşayan insanlara göre politika üretemedik” dedi.

“İŞİMİZ ÇOK ZOR”

Örgütsel olarak kendi içinde sorunlar yaşadıklarını ifade eden Dağdeviren, “HDP ve İYİ Parti'nin baraj altında kalacağı ve 60-70 milletvekilinin AKP'ye gideceği endişesi yaşadık. Yerel seçimler öncesi acilen  derlenip, toparlanmamız ve yeni bir umutla  çalışmalara başlamamız lazım. İşimiz çok zor ama olanaksız  değildir. Ben umutluyum”  şeklinde konuştu. Daha sonra ilçe başkanları, partinin ileri gelenleri tek tek söz alarak,  yapılan yerel seçimler ve genel seçimler hakkında fikirlerini açıkladılar.

Bugün 12:34 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
CHP "Yeterli imza yok" dedi İnce teşekkür etti mask
CHP "Yeterli imza yok" dedi İnce teşekkür etti
"Ölüm yolu" yine meclis gündeminde mask
"Ölüm yolu" yine meclis gündeminde
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon! mask
Selin Atatürk Bulvarındaki zararı tam 1 milyon!
12 yaşındaki İrem, 23 gün dayanabildi... mask
12 yaşındaki İrem, 23 gün dayanabildi...
CHP'de toplanan imza sayısı açıklandı! mask
CHP'de toplanan imza sayısı açıklandı!
İYİ Parti'de şok istifa! mask
İYİ Parti'de şok istifa!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL