Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İl Saymanı Naim Keskin, İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız ve Bilgi Dehmen, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın izine ayrılması ile başkanvekili olarak atanan Mediha Satıcı’yı ilçe binasında ziyaret etti. Ziyarette, İzmit İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hande Sarıgülle, İzmit İlçe Kadın Kolu Başkanı Birgül Gök, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ercan Mutlu, İzmit Belediye Meclisi üyesi Hale Meriç, İzmit İlçe eski başkanı Alparslan Seymen ve parti üyeleri de hazır bulundu.
Bugün 12:35 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:36 TSİ )
Sarıbay ve Hürriyet İzmit ilçeyi ziyaret etti
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve il yönetim kurulu üyeleri, İzmit ilçe örgütünü ziyaret etti.
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Bugün 12:35 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz