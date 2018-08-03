Başkan İşeri: Tek adamlı rejim başladı

CHP Gölcük İlçe Teşkilatı, başkan İsmet İşeri’nin katılımıyla önceki akşam danışma kurulu toplantısı düzenledi. Yoğun katılımın sağlandığı danışmada konuşan CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, ““24 Haziran öncesi hukuki bir zemini olmayan fakat fiilen yürürlülükte olan tek adamlı rejim hukuken de gerçekleşmiş durumdadır” dedi.

“TEK ADAMLI REJİM BAŞLADI”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, doğalgaz ve elektriğe gelen zam hakkında da düşüncelerini dile getirdi. Başkan İşeri, “24 Haziran öncesi hukuki bir zemini olmayan fakat fiilen yürürlülükte olan tek adamlı rejim hukuken de gerçekleşmiş durumdadır. Artık bu andan itibaren buradaki Bakanların görevlerini icra etmeyeceklerini hepimiz biliyoruz. Adeta kendi bürokratlarından oluşan bir bakan kadrosu. Yani bundan sonraki süreçte her şey tek adam rejimi iki dudağına bağlı bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Bunlar zaten bekleniyordu. Çünkü tek adamlı bir yapıya piyasalar güven duymaz” dedi.

“VAY TÜKETİCİNİN HALİNE”

Elektrik ve doğalgaza gelen zammı da toplantıda değerlendiren İşeri, “Elektriğe %9 gibi, sanayi ve işyerlerine %14 ve yine bizim doğalgaz dağıtımını üstlenen BOTAŞ, her yıl zararla kapatan bir şirket. Aşağı yukarı bununda bize %10 bir yansıması olacak. Kısacası şu son 6 ay içerisinde TL’nin değerinin yaklaşık %25 gibi bir değerle kapandı. Bundan sonraki süreç için işimiz daha da zor. Vay tüketicinin haline” ifadelerine yer verdi.