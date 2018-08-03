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Alp: Bu millete tehdit sökmez

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, ABD’nin iki Türk bakana yaptırım uygulayacağı kararını sert bir dille eleştirdi. Başkan Alp, artık Türkiye’nin bölgesinde sözü geçen bir devlet olduğunu belirterek, ‘Bu millete tehdit sökmez’ dedi.

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ABD’ye sert tepki gösteren AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, şunları söyledi: ‘Türkiye artık bölgesinde sözü geçen, mazlum milletlerin umudu olan ve güçlü bir Lidere sahip ülke. Ülkemizin içerideki ve dışarıdaki düşmanları; güçlü bir Türkiye’den rahatsız olduklarını her zaman göstermektedir. ABD’nin iki Bakanımız için tehditkar söylemlerine karşı asla boyun eğmeyeceğiz. Bu millete tehdit sökmez. Bunu da 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm dünya görmüştür. Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz”

Bugün 12:36 TSİ - Siyaset

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