ABD’ye sert tepki gösteren AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, şunları söyledi: ‘Türkiye artık bölgesinde sözü geçen, mazlum milletlerin umudu olan ve güçlü bir Lidere sahip ülke. Ülkemizin içerideki ve dışarıdaki düşmanları; güçlü bir Türkiye’den rahatsız olduklarını her zaman göstermektedir. ABD’nin iki Bakanımız için tehditkar söylemlerine karşı asla boyun eğmeyeceğiz. Bu millete tehdit sökmez. Bunu da 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm dünya görmüştür. Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz”
Bugün 12:36 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:37 TSİ )
Alp: Bu millete tehdit sökmez
AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, ABD’nin iki Türk bakana yaptırım uygulayacağı kararını sert bir dille eleştirdi. Başkan Alp, artık Türkiye’nin bölgesinde sözü geçen bir devlet olduğunu belirterek, ‘Bu millete tehdit sökmez’ dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:36 TSİ - Siyaset
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz