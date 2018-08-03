Bektaş ve yönetimi yeni müftüyü ziyaret etti

Körfez Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri, Körfez'e ataması yeni gerçekleşen Körfez Müftüsü Sabri Bağcı'yı ziyaret ederek ' Hoşgeldin' temennisinde bulundular. Müftü ile bir süre sohbet eden din görevlileri, yaptıkları hizmetleri anlatarak, bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.