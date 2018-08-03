Körfez Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri, Körfez'e ataması yeni gerçekleşen Körfez Müftüsü Sabri Bağcı'yı ziyaret ederek ' Hoşgeldin' temennisinde bulundular. Müftü ile bir süre sohbet eden din görevlileri, yaptıkları hizmetleri anlatarak, bundan sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bugün 12:37 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:38 TSİ )
Bektaş ve yönetimi yeni müftüyü ziyaret etti
Körfez Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri, Körfez'e ataması yeni gerçekleşen Körfez Müftüsü Sabri Bağcı'yı ziyaret ederek ' Hoşgeldin' temennisinde bulundular.
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Bugün 12:37 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz