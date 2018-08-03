SP Gölcük İlçe Başkanı, önceki günlerde ülke gündemini değerlendirdi. Yıldız, yapmış olduğu açıklamada, “Türkiye’de ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanmaktadır ve sıkıntıların çözümü için Çin ile görüşmelere başlandı. Çin’den 3.5 Milyar dolar civarında bir kredi temin edilebildi. Türk Hava Yolları (THY) 3. Havalimanına taşınabilmesi için 1 Milyar dolar gerekli ve bu hamlede de son aşamaya gelindiğini duyuyoruz. Tuz gölünün altında doğalgaz depolayabilmek için de 1.2 Milyar dolar para gerekli. Çin’den temin edileceği söyleniyor. Bütün bu işler hep kredi ile yapılıyor. Bu ülkenin kurtuluşu kredi almak ile olmaz. Yapılan sadece borcu borç ile kapatmak olur” dedi.
Bugün 12:38 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:39 TSİ )
Başkan Yıldız, gündemi değerlendirdi
Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, ülke gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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Bugün 12:38 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz