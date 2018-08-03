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CHP'de imza veren 14 Kocaelili isim

CHP'de genel merkeze teslim edilen 630 imzanın 14'ü Kocaeli'den verildi. İsimler haberimizde...

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CHP'de olağanüstü kurultay için dün CHP Genel Merkezine 630 adet imza teslim edildiği belirtildi. CHP'nin 1242 delegesi bulunuyor. İmza sayısı 622'yi geçtiğinde olağanüstü kongreye gidilecek. Noter onaylı ıslak imzalara göre Kocaeli'de 14 delege imza verdi.

İŞTE O İSİMLER

Nilgün Düzen

Gülay Eyisabuncular

Mehmet Hilal Kaplan

Yaprak Fidancı

Durmuş Karaboğa

İrfan Keskin

Mehmet Ümit Küçükkaya

Yakup Törk

Musa Yılmaz

Yılmaz Uçak

Alpaslan Seymen

Ali Kara

Türkan Çimen

Turan Dumlu

Bugün 12:41 TSİ - Siyaset

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