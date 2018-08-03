CHP'de imza veren 14 Kocaelili isim

CHP'de olağanüstü kurultay için dün CHP Genel Merkezine 630 adet imza teslim edildiği belirtildi. CHP'nin 1242 delegesi bulunuyor. İmza sayısı 622'yi geçtiğinde olağanüstü kongreye gidilecek. Noter onaylı ıslak imzalara göre Kocaeli'de 14 delege imza verdi.
İŞTE O İSİMLER
Nilgün Düzen
Gülay Eyisabuncular
Mehmet Hilal Kaplan
Yaprak Fidancı
Durmuş Karaboğa
İrfan Keskin
Mehmet Ümit Küçükkaya
Yakup Törk
Musa Yılmaz
Yılmaz Uçak
Alpaslan Seymen
Ali Kara
Türkan Çimen
Turan Dumlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz