Kocaeli'de zam şampiyonu kiraz oldu

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında, Kocaeli’nin de içinde bulunduğu bölgede yüzde 0,40 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,55 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise gölgemizdeki fiyat artışı yüzde 16,08 oranı ile Türkiye ortalaması olan yüzde 15,85’un 0,23 puan üstünde gerçekleşti. Temmuz 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kocaeli en fazla artışın olduğu 18. il

Kocaeli bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, %0,40 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 18. istatistiki bölge oldu Kocaeli’de Temmuz ayında fiyatı en çok artan madde %18,20 ile Kiraz oldu. Bir yaz meyvesi olan ve yazın fiyatının düşmesi gereken kirazın bu ay zam şampiyonu olması şaşırttı. Kirazı yüzde 15,49 artışla kayısı, yüzde 12.97 ise rakı, yüzde 11,61 ile domates ve yüzde 11,28 ile maden suyu izledi. Temmuz ayında fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -25,99 düşüş ile şeftali oldu.