Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:09 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:16 TSİ )

Kocaeli'de zam şampiyonu kiraz oldu

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında, Kocaeli’nin de içinde bulunduğu bölgede yüzde 0,40 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,55 olarak artış gerçekleşti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında, Kocaeli’nin de içinde bulunduğu bölgede yüzde 0,40 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,55 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise gölgemizdeki fiyat artışı yüzde 16,08 oranı ile  Türkiye ortalaması olan yüzde 15,85’un 0,23 puan üstünde gerçekleşti. Temmuz 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kocaeli en fazla artışın olduğu 18. il

Kocaeli bölgesi 26 İstatistiki bölge sıralaması içerisinde, %0,40 değişim oranı ile en fazla artış gösteren 18. istatistiki bölge oldu Kocaeli’de Temmuz ayında fiyatı en çok artan madde %18,20 ile Kiraz oldu. Bir yaz meyvesi olan ve yazın fiyatının düşmesi gereken kirazın bu ay zam şampiyonu olması şaşırttı. Kirazı yüzde 15,49 artışla kayısı, yüzde 12.97 ise rakı, yüzde 11,61 ile domates ve yüzde 11,28 ile maden suyu izledi. Temmuz ayında fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -25,99 düşüş ile şeftali oldu. 

Bugün 13:09 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Semt Kocaeli’de “yüzde 0,98 fırsatı” sürüyor mask
Semt Kocaeli’de “yüzde 0,98 fırsatı” sürüyor
Doğalgaza %49 zam! mask
Doğalgaza %49 zam!
Sanayiciyi ve esnafı ELEKTRİK ÇARPTI! mask
Sanayiciyi ve esnafı ELEKTRİK ÇARPTI!
Kurban fiyatları yüzde 10 zamlandı mask
Kurban fiyatları yüzde 10 zamlandı
Kocaeli'de zam şampiyonu kiraz oldu mask
Kocaeli'de zam şampiyonu kiraz oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı! mask
Benzin, motorin ve otogaz zamlandı!
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı! mask
Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı? mask
Çocukların düşürdüğü parayı bakın ne yaptı?
Uygarlıkların atası "Mardin" mask
Uygarlıkların atası "Mardin"
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı mask
Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ağır 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı! mask
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 3 yaralı!
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL