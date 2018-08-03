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Bugün 14:06 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:08 TSİ )

Kartepe’de 2.hafta heyecanı başladı

Geçen hafta start alan Kartepe Futbol Turnuvası’nda 2. hafta maçları başladı.

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15 takımın katılımıyla düzenlenen ve kentimizin en eski organizasyonlarından biri olan turnuvanın 2. tur maçları önceki akşam Arslanbey Stadı’nda oynandı. Gündemde 2 maç vardı. Günün ilk maçında Kartepe Belediyespor ile Arsanbey Organize Sanayispor karşılaştı. Kartepe Belediyespor, maçın ilk yarısında 14. dakikada Erkan ve 32. dakikada Sezgin’in attığı gollerle, Arslanbey Organize Sanayispor’u 2-0 yendi. Saat 20.30’da oynanan ikinci karşılaşmada ise, Uzuntarla Belediyespor Maşukiyespor’u 5-1 yendi ve turnuvada ikinci galibiyetini aldı. Maşukiyespor ilk maça mazeretli olarak çıkmamıştı ve hükmen yenik sayılmıştı. İkinci maçta ilk mağlubiyetini alırken şansı hayli azaldı. Bu maçın ilk yarısını, Uzuntarla Belediyespor 2-1 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında yine atak futbol oynayan Uzuntarla Belediyespor’un gollerini, 5.dakikada Muhammet, 15. dakikada Recep, 51.dakikada Hasan,70. dakikada Yunus Emre ve 75. Dakikada Abdullah attı. Maşukiyespor’un tek golü ise 26. Dakikada tamer’den geldi.

GÜNÜN PROGRAMI (ARSLANBEY ST.):

18.30 Uzunçiftlik-Nusretiye

20.30 Köseköy Ateş-Suadiye

YARININPROGRAMI (ARSLANBEY ST.):

18.30 Derbent-Maşukiye

20.30 Arsanbey Org.-Uzuntarla

ARSLANBEY ORG. SANAYİ: 0 KARTEPE BLD.SPOR: 2

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Erhan Atakay ***, Sinan Kılıç ***, Mustafa Çalışkan ***

ARSLANBEY ORG SANAYİSPOR: Tuğberk ***, Taha ** (Görkem **), Cihan **, Temel **, İlyas ** (Mesut **), Ertuğ ***, Furkan ** (Serkan **), Hakan ** (Cengiz **), Ramazan ** (İbrahim **)

KARTEPE BLD.SPOR: Kemal ***, Buğra ***, Tunahan ***, Kadir ** (Nejat **), Muzaffer ***, Mesut ***, Ömer *** (Melih **), Emirhan ***, Sezgin ***, Erkan ***, Furkan *** (Recep **)

GOLLER: Erkan Dk.14, Sezgin Dk.32

NOT: Ramazan Dk.20 Penaltı kaçırdı (Arslanbey Org. Sanayispor)

UZUNTARLA BLD: 5 MAŞUKİYESPOR: 1

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Sinan Kılıç ***, Erhan Atakay ***, Mustafa Çalışkan ***

UZUNTARLA BLDSPOR: Metin ***, Eren *** (Hasan ***), Adil ***, Kaan ***, Murat ***, Ali ***, Fehmi ***, M.Ali ***, Recep ***, Abdullah ***, Muhammet *** (Yunus **)

MAŞUKİYESPOR: Yahya **, Ahmet **, Emirhan ***, İsmail **, Ömer **, Enes ** (Berker **), Bünyamin **, Mahmut **, Serhat ** (Halit **), Tamer ***, Şafak **

GOLLER: Muhammet DK.5,Recep DK.15, Hasan Dk.51, Y.Emre Dk.70, Abdullah DK.75(Uzuntarla BLD spor), Tamer DK.26 (Maşukiyespor)

Bugün 14:06 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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