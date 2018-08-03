Kartepe’de 2.hafta heyecanı başladı

15 takımın katılımıyla düzenlenen ve kentimizin en eski organizasyonlarından biri olan turnuvanın 2. tur maçları önceki akşam Arslanbey Stadı’nda oynandı. Gündemde 2 maç vardı. Günün ilk maçında Kartepe Belediyespor ile Arsanbey Organize Sanayispor karşılaştı. Kartepe Belediyespor, maçın ilk yarısında 14. dakikada Erkan ve 32. dakikada Sezgin’in attığı gollerle, Arslanbey Organize Sanayispor’u 2-0 yendi. Saat 20.30’da oynanan ikinci karşılaşmada ise, Uzuntarla Belediyespor Maşukiyespor’u 5-1 yendi ve turnuvada ikinci galibiyetini aldı. Maşukiyespor ilk maça mazeretli olarak çıkmamıştı ve hükmen yenik sayılmıştı. İkinci maçta ilk mağlubiyetini alırken şansı hayli azaldı. Bu maçın ilk yarısını, Uzuntarla Belediyespor 2-1 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında yine atak futbol oynayan Uzuntarla Belediyespor’un gollerini, 5.dakikada Muhammet, 15. dakikada Recep, 51.dakikada Hasan,70. dakikada Yunus Emre ve 75. Dakikada Abdullah attı. Maşukiyespor’un tek golü ise 26. Dakikada tamer’den geldi.
GÜNÜN PROGRAMI (ARSLANBEY ST.):
18.30 Uzunçiftlik-Nusretiye
20.30 Köseköy Ateş-Suadiye
YARININPROGRAMI (ARSLANBEY ST.):
18.30 Derbent-Maşukiye
20.30 Arsanbey Org.-Uzuntarla
ARSLANBEY ORG. SANAYİ: 0 KARTEPE BLD.SPOR: 2
STAT: Arslanbey
HAKEMLER: Erhan Atakay ***, Sinan Kılıç ***, Mustafa Çalışkan ***
ARSLANBEY ORG SANAYİSPOR: Tuğberk ***, Taha ** (Görkem **), Cihan **, Temel **, İlyas ** (Mesut **), Ertuğ ***, Furkan ** (Serkan **), Hakan ** (Cengiz **), Ramazan ** (İbrahim **)
KARTEPE BLD.SPOR: Kemal ***, Buğra ***, Tunahan ***, Kadir ** (Nejat **), Muzaffer ***, Mesut ***, Ömer *** (Melih **), Emirhan ***, Sezgin ***, Erkan ***, Furkan *** (Recep **)
GOLLER: Erkan Dk.14, Sezgin Dk.32
NOT: Ramazan Dk.20 Penaltı kaçırdı (Arslanbey Org. Sanayispor)
UZUNTARLA BLD: 5 MAŞUKİYESPOR: 1
STAT: Arslanbey
HAKEMLER: Sinan Kılıç ***, Erhan Atakay ***, Mustafa Çalışkan ***
UZUNTARLA BLDSPOR: Metin ***, Eren *** (Hasan ***), Adil ***, Kaan ***, Murat ***, Ali ***, Fehmi ***, M.Ali ***, Recep ***, Abdullah ***, Muhammet *** (Yunus **)
MAŞUKİYESPOR: Yahya **, Ahmet **, Emirhan ***, İsmail **, Ömer **, Enes ** (Berker **), Bünyamin **, Mahmut **, Serhat ** (Halit **), Tamer ***, Şafak **
GOLLER: Muhammet DK.5,Recep DK.15, Hasan Dk.51, Y.Emre Dk.70, Abdullah DK.75(Uzuntarla BLD spor), Tamer DK.26 (Maşukiyespor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz