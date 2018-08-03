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Bugün 14:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:10 TSİ )

Murat Aydın’ın açılış heyecanı

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, bugün yeni işyerinin açılışını 4 ortağıyla birlikte gerçekleştiriyor.

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Kahvaltı sunumu, künefe ve diğer tatlıların da sunulacağı mekan 5 ortaktan oluşuyor. Murat aydın, hakan Kalıntaşy, Mehmet Çetinkaya, Erhan Uzunhasan ve çetin İnan’ın ortamlığında kurulacak tesis şimdiden ilgi görüyor. Keyf-ii Bi Yer ismiyle faaliyete geçecek şirket, Biyer Turizm Reklam, Gıda, Organizasyon, İnşaat Tekstil sanayi ve ticaret Limited Şirketi unvanıyla kuruldu. Hacı Halil Mahallesi, 1209 sokak, no:15 Gebze adresinde faaliyet gösterecek mekanın açılışı bugün kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla saat 14.00’te gerçekleşecek. Bizler de gazetemiz olarak yeni mekanın hayırlı olmasını, bol kazanç sağlamasını diliyoruz.

Bugün 14:07 TSİ - Spor

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